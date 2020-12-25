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Умер легендарный украинский олимпийский чемпион

25 декабря, 14:25

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывшему борцу, триумфатору Рима-1960 Ивану Богдану было 92 года

Печальное известие сегодня потрясло украинский спорт. На 93-м году жизни умер знаменитый олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Иван Богдан. Об этом сообщил сайт Национального олимпийского комитета Украины.

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Иван Гаврилович взял "золото" Олимпийских игр 1960 года в Риме, в 1958 и 1961 годах выигрывал чемпионаты мира. Также в те годы трижды становился чемпионом СССР.

Также Иван Богдан был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны. Даже в преклонном возрасте часто появлялся на спортивных мероприятиях и любил рассказывать публике интересные истории. Он являлся самым старшим из легенд нашего спорта после того, как в августе первая олимпийская чемпионка Украины умерла в Италии.

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Также о смерти выдающегося спортсмена написал в соцсетях борец-депутат Жан Беленюк. Жан рассказал, что Иван Гаврилович очень за него переживал и желал успеха на Олимпийских играх-2020. Теперь он постарается сделать так, чтобы тот порадовался за него на небесах.

Недавно молодой чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах.

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Жан Беленюк заразился коронавирусом Видео: Instagram

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смерть умер борец спортивная борьба Иван Богдан
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