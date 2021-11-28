28 ноября 14:00
Ингулец 0
Шахтер 1
28 ноября 17:00
Рух 2
Металлист 1925 0
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости Формулы-1

Умер легенда Формулы-1. Он 35 лет был парализован

Любомир Луканюк
28 ноября, 19:00
В 1977 году Фрэнс Уильямс создал команду Формулы-1, которая выиграла девять Кубков конструкторов

Сэр Фрэнк Уильямс / Фото: REUTERS

Печальная новость потрясла мир автоспорта. Сегодня умер Фрэнк Уильямс, основатель и бывший руководитель команды Формулы-1. Ему было 79 лет, информирует официальный сайт Формулы-1.

"Попав в больницу в пятницу, сэр Фрэнк мирно скончался сегодня утром в окружении семьи. Мы отдаем дань уважения нашему любимому и вдохновляющему руководителю. Нам будет его очень не хватать", – говорится в заявлении команды Уильямс.

Фрэнк Уильямс являлся легендой мирового автоспорта. Он организовал свою первую команду в Формуле-1 еще в 1969 году, но вскоре продал ее.

Реклама

Читайте также: Боролся за жизнь больше двух месяцев, как чемпион: умер легендарный гонщик Ф-1

Вторая попытка была более успешной. В 1977 году Фрэнк создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.

Реклама

В 1986 году после автомобильной аварии Уильямс был парализован. Он передвигался на инвалидном кресле и продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году Фрэнк Уильямс был удостоен титула сэра.