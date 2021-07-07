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Боролся за жизнь больше двух месяцев, как чемпион: умер легендарный гонщик Ф-1

Елена Павлова Елена Павлова
7 июля, 23:35
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Бывший пилот Формулы-1 Карлос Ройтеманн ушел из жизни в 79 лет после продолжительной болезни. Последнее время бывший автогонщик находился в реанимации в Аргентине
Карлос Ройтеманн ушел из жизни в 79 лет
Карлос Ройтеманн ушел из жизни в 79 лет / Фото: Reuters

7 июля в Аргентине скончался бывший пилот Формулы-1 Карлос Ройтеманн. Автогонщику было 79 лет и в последнее время его здоровье значительно ухудшилось. Ранее Коронавирус убил бывшего чемпиона мира по боксу.

"Папа ушел с миром и достоинством после длительной борьбы — как настоящий чемпион. Я горжусь и счастлива, что у меня был такой замечательный и благородный отец. Я убеждена, что его образ будет сопровождать меня каждый день моей жизни, пока мы снова не встретимся на Небесах", — написала дочь Карлоса Кора в Twitter

Ройтеманн был госпитализирован с кровотечением в пищеварительной системе еще в начале мая. Его поместили в реанимацию в Санта-Фе в Аргентине. Но состояние Карлоса постепенно ухудшалось. Он провел в больнице 17 дней, а затем был отправлен в Росарио, чтобы продолжить лечение.

21 мая автогонщика выписали из больницы, но уже через девять дней Ройтеманн был вновь госпитализирован. С тех пор он находился в реанимации до дня своей смерти.

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Ройтеманн является одним из самых успешных пилотов Формулы-1 из тех, кто никогда не становился чемпионом мира. За свою карьеру он выиграл 12 Гран-при. В 1981 году в составе Уильямс Карлос был очень близок к титулу, но занял второе место в общем зачете, отстав от Нельсона Пике лишь на одно очко.


Фото Reuters

Рейтеманн выступал в Формуле-1 с 1972 до 1982 года. Аргентинец успел погонять за такие команды, как Брэбэм, Феррари, Лотус и Уильямс. На его счету 45 подиумов, 6 поулов, 6 лучших кругов, 22 старта с первого ряда и 66 попаданий в очковую зону – при том, что в те времена очки по итогам гонки получали только пилоты, попавшие в топ-6.

Ранее мы сообщали, что умер тренер Подкопаевой. Врачи не могли понять, что с ним.

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