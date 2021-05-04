Умер автор самого известного гола сборной Ирландии

Бывший футболист сборной Ирландии Алан Маклафин умер от рака почек в возрасте 54 лет, его гол в 1993 году вывел национальную команду на чемпионат мира

Бывший футболист Портсмута и сборной Ирландии Алан Маклафин умер во вторник в возрасте 54 лет. Причиной смерти стал рак почек, сообщает ФА Ирландии.

С тяжелой болезнью Маклафин боролся с 2012 года. Проблемы со здоровьем не смогли отобрать у ирландца страсть к футболу. Он до последнего продолжал работать в академии Суиндон Таун и периодически появлялся в роли эксперта на BBC Radio Solent.

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Алан Маклафлин был воспитанником Манчестер Юнайтед, но выступал только за резерв клуба. На профессиональном уровне он дебютировал за Суиндон в сентябре 1986-го. Четыре года спустя Саутгемптон отдал за ирландца 1 млн фунтов, но закрепиться в составе новой команды хавбек не сумел и вскоре оказался в Портсмуте.

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Там Маклафлин провел почти 8 лет и обеспечил себе место в клубном Зале славы. В конце карьеры он также защищал цвета Уигана, Рочдейла и Форест Грин Роверс.

Маклафлин забил один из самых известных голов в истории сборной Ирландии. В феврале 1993-го он вышел на замену в сверхпринципиальном матче против команды Северной Ирландии, сравнял счет (1:1) и вывел свою команду на ЧМ-1994. Всего Маклафлин провел 42 поединка за Ирландию, в которых забил 2 мяча.