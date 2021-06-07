Улетел под канаты! Нокаут от Джека-Потрошителя, которому позавидовал бы Мейвезер

В андеркарде поединка Мейвезер – Пол, который завершился без объявления победителя, швед Баду Джек избил венесуэльца Дервина Колину – смотрите, как это было

Дервин Колина падает под канаты / Фото: Reuters

Болельщики не увидели нокаут в поединке Мейвезер – Флойд, завершившемся без объявления победителя.

Зато в андеркарде этого выставочного боя в Майами бывший чемпион мира в двух весовых категориях швед Баду Джек одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде над венесуэльцем Дервином Колиной.

Отметим, что Колина лишь за неделю до боя заменил регулярного чемпиона WBA в полутяжелом весе Жана Паскаля, с которым Баду Джек должен был встретиться в реванше, но Паскаль провалил допинг-тестирование, погорев сразу на четырех запрещенных препаратах.

По ходу боя с Баду Джеком Колина был наказан рефери за удерживание соперника во втором и третьем раундах, а в четвертом он трижды побывал в нокдауне. В итоге, когда после удара по печени венесуэлец упал под канаты, бой был остановлен.

Читайте также: Угроза для Васи! Японец назвал удар, которым победит Ломаченко

После этой победы 37-летний Джек по прозвищу "Потрошитель" заявил, что хочет стать чемпионом мира в третьей весовой категории – первом тяжелом весе. До этого он завоевывал пояса во втором среднем и полутяжелом весе.