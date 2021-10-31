Украинского Месси удалили во Львове (видео)

Орест Кузык / Фото: Рух Львов
В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги середняки чемпионата Рух и Александрия на двоих не забили ни одного мяча – 0:0.
При этом самым примечательным событием в поединке стало удаление форварда Руха Ореста Кузыка.
Он вышел на замену на 58-й минуте. На 91-й получил первую желтую карточку за симуляцию, на 93-й вторую – за срыв атаки соперника, что привело к удалению Ореста.
ВИДЕО УДАЛЕНИЯ КУЗЫКА
Впрочем, до финального свистка оставалось чуть более минуты – и воспользоваться численным преимуществом Александрия не успела.
Рух – Александрия – 0:0
Удаление: Кузык (90+3, Рух, второе предупреждение)
ОБЗОР МАТЧА
Отметим, что Кузык является воспитанником Динамо. До Руха выступал за Говерлу, Сталь, Днепр-1, Десну, а также греческую Янину и кипрский Пафос. Причем в Греции, как говорил представитель игрока, Кузыка встречали словно Месси.
Однако реализовать свой потенциал украинскому Месси все еще не удается. А пора бы. Оресту уже 26.