Украинского Месси удалили во Львове (видео)

Орест Кузык / Фото: Рух Львов

В матче 13-го тура украинской Премьер-лиги середняки чемпионата Рух и Александрия на двоих не забили ни одного мяча – 0:0.

При этом самым примечательным событием в поединке стало удаление форварда Руха Ореста Кузыка.

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Он вышел на замену на 58-й минуте. На 91-й получил первую желтую карточку за симуляцию, на 93-й вторую – за срыв атаки соперника, что привело к удалению Ореста.

ВИДЕО УДАЛЕНИЯ КУЗЫКА

Впрочем, до финального свистка оставалось чуть более минуты – и воспользоваться численным преимуществом Александрия не успела.

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Рух – Александрия – 0:0

Удаление: Кузык (90+3, Рух, второе предупреждение)





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ОБЗОР МАТЧА

Отметим, что Кузык является воспитанником Динамо. До Руха выступал за Говерлу, Сталь, Днепр-1, Десну, а также греческую Янину и кипрский Пафос. Причем в Греции, как говорил представитель игрока, Кузыка встречали словно Месси.

Однако реализовать свой потенциал украинскому Месси все еще не удается. А пора бы. Оресту уже 26.