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Українського Мессі вилучили у Львові (відео)

Андрій Трофімов
31 жовтня, 19:25
Рух та Олександрія на "Арені Львів" зіграли у сіру нічию 0:0, а найяскравішою подією матчу стала червона картка нападникові господарів Оресту Кузику

Орест Кузик / Фото: Рух Львів

У матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги середняки чемпіонату Рух та Олександрія на двох не забили жодного м'яча – 0:0.

При цьому найвизначнішою подією у поєдинку стало вилучення форварда Руху Ореста Кузика.

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Він вийшов на заміну на 58-й хвилині. На 91-й отримав першу жовту картку за симуляцію, на 93-й другу – за зрив атаки суперника, що призвело до вилучення Ореста.

ВІДЕО ВИЛУЧЕННЯ КУЗИКА

Утім, до фінального свистка залишалося трохи більше хвилини – і скористатися чисельною перевагою Олександрія не встигла.

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Рух – Олександрія – 0:0
Вилучення: Кузик (90+3, Рух, друге попередження)


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ОГЛЯД МАТЧУ

Зауважимо, що Кузик є вихованцем Динамо. До Руху виступав за Говерлу, Сталь, Дніпро-1, Десну, а також грецьку Яніну та кіпрський Пафос. Причому в Греції, як казав представник гравця, Кузика зустрічали немов Мессі.

Однак реалізувати свій потенціал українському Мессі досі не вдається. А пора би. Оресту вже 26.