Украинский вундеркинд на Олимпиаде запрыгнул в ТОП-6. И это еще не конец

Бороться за более высокие позиции на Олимпийских играх в Токио украинским спортсменам Середе и Сербину помешала невысокая сложность прыжков

Алексей Середа и Олег Сербин / Фото: Reuters

Самой молодой в истории чемпион Европы Алексей Середа в паре с Олегом Сербиным заняли шестое место на олимпийский турнире по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Ранее украинке не хватило очка, чтобы попасть в финал Игр в стрельбе.

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Дуэт 15-летнего Середы и 19-летнего Сербина после четырех прыжков даже шел на четвертой позиции, однако в двух последних попытках юные прыгуны уступили соперникам в сложности прыжков и опустились на шестое место, набрав 400,44 балла.

Алексей Середа и Олег Сербин / Фото: Reuters



Фото Reuters

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Олимпийскими чемпионами стали прыгуны из Великобритании Томас Дэйли и Ли Матти, опередившие китайцев Чао Юан и Чен Айсенчуть чуть больше, чем на балл.

Но на этом Олимпиада в Токио для Середы не закончилась. Он еще выступил в сольных прыжках с 10 метровой вышки 6 августа.

Результаты:

1. Томас Дэйли/Ли Матти (Великобритания) – 471,81

2. Чао Юан/Чен Айсен (Китай) – 470,58

3. Александр Бондарь/Виктор Минбаев (ОКР) – 439,92

....6. Алексей Середа/Олег Сербин (Украина) – 400,44

Все результаты украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио собраны в нашем специальном разделе, где отдельно отмечаются медалисты.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.