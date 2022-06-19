Украинский спорт отброшен на 10 лет! Свитолина возмущена поблажками для россиян

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Многие спортивные организации объединились в борьбе с фашистской Россией, которая развязала войну против Украины. К примеру, футбольные клубы и сборные из РФ не допущены к международным соревнованиям.

Также россиянам и белорусам запретили участвовать на теннисном турнире "Уимблдон". Однако организаторы другого турнира – Большого шлема US Open – позволили представителям этих стран выступить летом.

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Правда, придется им это сделать под нейтральным флагом, представлять свои страны они не смогут. Такое решение возмутило украинскую теннисистку Элину Свитолину.

"Организаторы вправе принимать такие решения, они выбрали этот путь. Я его не поддерживаю. Мне кажется, что они должны были предпринять более серьезные шаги. Украинский спорт отброшен минимум на 10 лет назад. Инфраструктура либо повреждена, либо полностью уничтожена. И я могу назвать еще много-много факторов, которые могли бы сыграть роль в принятии решения не допускать российских и белорусских игроков к турнирам".

Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Напомним, что в прошлом году победителем US Open стал как раз россиянин Даниил Медведев. В этом же году оба ивента Большого шлема (Australian Open и Rolland Garros) выиграл Рафаэль Надаль.