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"Украинский Серхио Рамос" стал лучшим игроком чемпионата Украины

13 мая, 07:38

Александр Трикиша

Украинский защитник Денис Попов получил наивысшую среднюю оценку среди всех игроков по итогам чемпионата Украины. Денис Попов провел всего 15 матчей в сезоне

Денис Попов в компании Богдана Леднева и Николая Шапаренко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник Динамо Денис Попов стал лучшим игроком прошедшего чемпионата Украины по оценкам InStat. При этом, 22-летний футболист провел наименьшее количество матчей среди игроков ТОП-10 рейтинга.

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Попов набрал 300 баллов и опередил полузащитника Шахтера Алана Патрика. Первую тройку замкнул еще один динамовец Виктор Цыганков. Отметим, что в первой десятке присутствуют только игроки Динамо и Шахтера, сообщает zbirna.com.

На счету Попова 15 матчей в прошедшем чемпионате Украины, два гола и пять желтых карточек.

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Лучшие футболисты УПЛ по оценкам InStat:

Ранее мы писали, что лучший бомбардир Премьер-лиги переходит в Динамо: что ждет атаку киевлян . Форвард Владислав Кулач в ближайшее время покинет полтавскую Ворсклу и подпишет контракт со столичным клубом, а вот в сборную его пока не берут.

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чемпионат Украины Динамо Киев Денис Попов

Источник: Сегодня|Спорт

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