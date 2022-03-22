Украинский призер Токио-2020 готов продать олимпийскую медаль ради помощи стране

Станислав Горуна

Украинский эпатажный каратист, который с первых дней войны стал на защиту родной страны, продолжает искренне удивлять своей любовью к Украине.

Олимпийский призер Токио-2020 выступил с шокирующим для спортсменов, но при этом отважным для всех украинцев, заявлением. Горуна готов лишиться бронзовой олимпийской медали ради финансовой помощи украинской армии сообщает Fanday.net.

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"Если кто-то хочет приобрести – пожалуйста, обращайтесь! Результат зафиксирован! Медаль – это просто кусок металла!".

Станислав Горуна также искренне верит в обязательный успех, который наступит уже совсем скоро.

"Я во Львове в ноябре 2019 подписал контракт с ВСУ. И я всегда представлял ВСУ на соревнованиях. Поэтому когда это все началось, мне позвонили из воинской части в 5 утра. Я быстро собрался и поехал в часть для получения инструкций по дальнейшим действиям. С первого дня нам выдали оружие и рассказали, что каждый должен делать. Я доверяю нашему командованию и прогнозам, которые нам озвучивают, что за ближайший месяц активная фаза войны прекратится. Все эти осады будут продолжаться месяц, а потом наше контрнаступление отодвинут их к границам и Украина будет возвращаться к нормальной жизни".

По словам Горуны оптимальный итог войны – сжечь Кремль.

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