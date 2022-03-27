Украинский Охотник вырубил Ахилла в первом раунде – видео

Первые поздравления от жены / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский боксер Александр Захожий продолжает штамповать победы на профессиональном ринге. Очередной свой поединок наш боксер провел в Дортмунде. Его соперником был грек Евгениос Лазаридис, на прозвище Ахилл.

Поединок не продлился долго. Уже в первом раунде Захожий показал, что он во все превосходит соперника. Наш боксер серией мощных ударов сбил с ног Лазаридиса. И вроде грек был готов продолжить поединок, но его тренер выбросил белое полотенце. В боксе это значит – сдача.

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Это уже 17-я победа 28-летнего Захожего по прозвищу Охотник на профи-ринге – 13-я нокаутом.

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В рейтинге украинских супертяжей он на третьем месте, после Александра Усика и Владислава Сиренко.

Добавим, что Захожий был спарринг-партнером Александра Усика перед сентябрьским боем с Энтони Джошуа, сенсационно выигранным украинцем.