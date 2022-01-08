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Украинский миллионер выдал лучший матч после коронавируса

Андрей Трофимов
8 января, 09:57
Центровой команды НБА Сакраменко Кингс Алексей Лэнь набрал 18 очков в поединке против Денвера

Алексей Лэнь (справа) блещет после COVID / Фото: Getty Images

Команда Лэня проиграла – 111:121. Однако 18 очков, набранные Алексеем за 27 минут 52 секунд на площадке, стали лучшей результативностью в сезоне для украинца.

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Это впечатляет с учетом того, что только на днях Лэнь вернулся в игру после перенесенного коронавируса.

"Около двух недель я не чувствовал вкуса, были боли в груди. Затем я сдавал положительный тест 24 раза подряд. Пропустил три недели, пока не сдал два кряду отрицательных теста. Рад наконец-то покинуть пределы гостиничного номера и вернуться в игру. Похоже, это был самый длинный период вне баскетбола в моей карьере", – цитирует Лэня basket.com.ua.

Алексей Лэнь / Фото: Instagram

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Напомним, Лэнь занял четвертое место в рейтинге миллионеров украинского спорта за 2021 год.

Первые семь месяцев прошлого года украинский баскетболист провел на менее скромных условиях в Вашингтон Уизардс, где ему платили 193 тысячи долларов в месяц. А с августа наш центровой начал получать в Сакраменто Кингс уже $311 тысяч в месяц. В итоге за весь год Лэнь заработал 2 908 210 долларов.

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