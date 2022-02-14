Украинский клуб получил техническое поражение из-за невозможности вылететь из Киева

Киев-Баскет не смог улететь на матч в Италию / Фото: REUTERS
Киев-Баскет не смог вылететь на матч Кубка Европы ФИБА против Реджаны в Италию. Помимо повальной отмены рейсов из Украины баскетбольный клуб не имел достаточного количества игроков из-за коронавируса.
Следовательно, матч Кубка Европы между Реджаной и Киев-Баскет, который должен был пройти 15 февраля, не состоится. Украинцам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20, сообщил Киев-Баскет в Facebook.
Кстати, ранее мы писали, что на фоне напряженной ситуации Киев-Баскет покинули все американские игроки, кроме Майка Кеффи. В клубе оценили смелый поступок игрока и превратили американца в гетьмана Украины.
Что известно о возможном закрытии неба?
- Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ранее заявил, что с 16:00 14 февраля могут приостановить воздушное движение над Украиной. Авиакомпании, флот и инфраструктура которых находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины.
- Гончаренко отметил, что компания KLM уже отменила свои рейсы, SkyUp посадила самолет из Фуншала в Кишиневе, появится запрет и от Air France.
- При этом в международном аэропорту "Борисполь" заявили, что по состоянию на утро 13 февраля нет информации, прекратит ли свое действие страховое покрытие для воздушных судов в Украине и над Украиной.
- В Министерстве инфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. Так что в ближайшее время ситуация стабилизируется.