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Украинский клуб получил техническое поражение из-за невозможности вылететь из Киева

Александр Трикиша
14 февраля, 19:44
Угроза российского вторжения в Украину парализовало воздушное сообщение в нашей стране. От отмены рейсов пострадал представители Украины на международной арене

Киев-Баскет не смог улететь на матч в Италию / Фото: REUTERS

Киев-Баскет не смог вылететь на матч Кубка Европы ФИБА против Реджаны в Италию. Помимо повальной отмены рейсов из Украины баскетбольный клуб не имел достаточного количества игроков из-за коронавируса.

Следовательно, матч Кубка Европы между Реджаной и Киев-Баскет, который должен был пройти 15 февраля, не состоится. Украинцам будет засчитано техническое поражение со счетом 0:20, сообщил Киев-Баскет в Facebook.

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Кстати, ранее мы писали, что на фоне напряженной ситуации Киев-Баскет покинули все американские игроки, кроме Майка Кеффи. В клубе оценили смелый поступок игрока и превратили американца в гетьмана Украины.

Что известно о возможном закрытии неба?