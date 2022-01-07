Украинский голеадор выбил победителя Лиги Европы из Кубка Испании

Гол украинца Богдана Милованова вывел Спортинг в 1/8 Кубка Испании / Фото: Instagram

В четверг, 6 января, прошел матч 1/16 Кубка Испании, в котором встречались команда из второго испанского дивизиона Спортинг и представитель Ла Лиги Вильярреал.

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В составе хозяев поля со стартовых минут вышли два украинских легионера – Василий Кравец и Богдан Милованов.

Первыми открыли счет в поединке футболисты "желтой субмарины". На 48-й минуте встречи Артур Альбиоль отправил мяч в сетку ворот хозяев поля.

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Спортинг востановил паритет усилиями Джюржевича, который отправил "парашют" после грубой ошибки вратаря Вильярреала Херонима Рульи.

А победную точку в поединка поставил украинец Богдан Милованов. За две минуты до конца встречи 23-летний защитник с острого угла поразил ворота соперника. Кстати, этот гол стал для Богдана вторым в сезоне.

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Кубок Испании, 1/16 финала

Спортинг Хихон – Вильярреал 2:1

Голы: Джюрджевич, 67, Милованов, 88 – Альбиоль, 48.

Спортинг Хихон: Мариньо, Милованов, Бабен (Беррокаль, 46), Борха Лопес, Кравец (Пабло Гарсия, 46), Диас (Вильяльба, 46), Ривера, Начо Мендес, Кампос, Родригес (Айтор Гарсия, 79), Берто Гонсалес (Джюрджевич, 62).

Вильярреал: Рульи, Марио Гаспар, Альбиоль (Фойт, 68), Пау Торрес, Альберто Морено, Педраса (Эступиньян, 89), Капу, Мойсес Гомес, Тригерос (Парехо, 68), Раба (Жерар Морено, 46), Джексон (Иборра, 89).

ОБЗОР МАТЧА

Напомним, что испанский Вильярреал – победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

Несколько слов о герое поединка. Богдан Милованов родился в Луганске, но с 5-лет вместе с родителями переехал жить в Испанию.

Занимался в академии мадридского Атлетико. Выступал за ряд испанских клубов, а в начале сезона 2018/19 подписал контракт хихонским Спортингом. В нынешнем сезоне Богдан сыграл за свой клуб 17 матчей.

Милованов выступал за молодежную сборную Украины. В его активе 1 гол в 7 матчах в футболке "сине-желтых".

Напомним, украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин отыграл весь поединок Кубка Испании против Алькояно (3:1). Благодаря уверенной игре украинца "сливочные" продолжают турнирный путь в Кубке Короля.