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Украинский футболист мощным ударом порвал сетку ворот! Смотрите уникальный гол

25 апреля, 19:34

Любомир Луканюк

Полузащитник Александрии Дмитрий Гречишкин забил гол Шахтеру с пенальти, мяч пролетел сквозь сетку ворот

В 23-м туре украинской Премьер-лиги Александрия обыграла Шахтер – 2:0. Счет был открыт в самой концовке первого тайма. После подачи с углового рукой сыграл Тете. И после просмотра VAR рефери указал на одиннадцатиметровую отметку.

К "точке" подошел бывший игрок Шахтера Дмитрий Гречишкин. Удар у полузащитника получился таким сильным, что мяч прошил насквозь сетку ворот.

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Александрия победила Шахтер – 2:0. Напомним, что чемпионом Украины досрочно стало киевское Динамо.

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