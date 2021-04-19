Украинский футбол должен быть против Суперлиги руками и ногами: чем грозит нам бунт элиты

Бывший вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский рассказал, как создание футбольной Суперлиги повлияет на украинский футбол и почему клубы понесут убытки

Бывший вице-президент УПЛ Маркиян Ключковский считает, что создание футбольной Суперлиги не сулит ничего хорошего украинским клубам. Вчера поздно вечером 12 топ-клубов окончательно договорились о запуске закрытого соревнования для избранных. Но спровоцировали массу протестов. Тренер Динамо Луческу также против элитной Суперлиги.

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"Весь украинский футбол руками и ногами должен быть за УЕФА и против Суперлиги. Да, Динамо и Шахтер будут иметь призрачные шансы на квалификацию в одно из 5 гостевых мест в Суперлиге, но это будет очень сложно. Зато более реалистичной является потеря призовых от еврокубков из-за снижения стоимости телевизионных и спонсорских контрактов УЕФА. Доходы в 40 млн евро за один сезон от УЕФА станут далеким прошлым", – цитирует Ключковского tribuna.com

Шахтер – Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"УАФ, основным источником дохода которого являются телевизионные отчисления за матчи сборной Украины и другие программы УЕФА, также может оказаться в глубоком финансовом кризисе. Это не конец света, возможно, даже повод начать реально работать для коммерциализации УПЛ, сделать национальный футбольный продукт самодостаточным, а не зависимым от вливаний инвесторов и призовых УЕФА, но стартовые условия будут не из лучших"

Ранее мы писали, что игроков из Суперлиги не допустят к Евро-2020. Об этом сообщил президент УЕФА Александер Чеферин. Также дисквалификация будет распространяться на все международные матчи, в том числе отбор на ЧМ-2022 и Лигу наций.

Мы также пофантазировали, как будут выглядеть составы соперников сборной Украины без игроков Суперлиги.