Украинский флаг запретили в фан-зоне Санкт-Петербурга

Украинский болельщик рассказал, что полицейские забрали сине-желтый флаг в фан-зоне Питера, чтобы не провоцировать пьяных русских фанатов

В Амстердаме можно болеть с украинскими флагами / Фото: Getty Images

В эти минуты проходит матч Евро-2020 между сборными Нидерландов и Украины. Поединок транслируют в фан-зоне Санкт-Петербурга. И там полицейские попросили фаната убрать национальный флаг Украины.

"Когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать. А когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону. Вернулся он уже без флага. Полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские не дай бог не докопались", – цитирует болельщика "Чемпионат".

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