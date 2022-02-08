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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Украинский фигурист отказался говорить о войне с Россией

Андрей Трофимов
8 февраля, 06:07
Иван Шмуратко не стал обсуждать с американскими журналистами ситуацию в Украине, на которую грозится напасть Россия

Иван Шмуратко на Олимпиаде-2022 / Фото: REUTERS

Американская спортивная пресса на Олимпийских играх очень интересуется событиями в Украине и возможной полномасштабной войной с Россией.

Журналисты задают подобные вопросы нашим спортсменам. Но ответов не получают. На этот раз корреспондентка Sports Illustrated спросила фигуриста Иван Шмуратко, переживает ли он о ситуации на родине.

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"Извините, либо вопросы о фигурном катании, либо я пошел отдыхать", – цитирует Шмуратко "Чемпионат".

Ранее фигурист из Киева объяснил российским СМИ, почему не говорит с ними по-русски.

Иван Шмуратко / Фото: Instagram

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Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Шмуратко пропустил командные соревнования фигуристов на Олимпиаде в Пекине, но уже получил отрицательный тест, поэтому сможет выступить в индивидуальных состязаниях 8 и 10 февраля.