Украинский чемпион мира по футболу перешел в сборную Грузии

20-летний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили получил паспорт Грузии и будет выступать за сборную этой страны – такой была воля его дедушки

Георгий Цитаишвили в форме сборной Грузии / Фото: Facebook

Федерация Футбола Грузии у себя в Facebook объявила о том, что полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство. 20-летний вингер уже примерил форму грузинской сборной, в которой в дальнейшем будет выступать на уровне национальных команд.

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Ранее сообщалось, что решение Цитаишвили выступать за сборную Грузии связано с семейными обстоятельствами. Это было желание покойного дедушки полузащитника, о котором игрок недавно узнал на похоронах от родственников.

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Отметим, что до этого Цитаишвили выступал за молодежные сборные Украины различных возрастов. В частности, в составе украинской команды U-20 Георгий в 2019-м стал чемпионом мира, забив в финале шикарный гол в ворота корейцев.