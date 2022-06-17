Украинский боксер ушел в бои без правил, чтобы отомстить поляку

Шпилька и Радченко проведут бой по правилам ММА

Эта история тянется два года. В марте 2020-го украинский тяжеловес Сергей Радченко потерпел несправедливое поражение в бою с поляком Артуром Шпилькой. Наш боксер дважды отправлял соперника в нокдаун, но судьи отдали победу поляку.

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Украинец долгое время требовал реванш, однако тогда не сложилось. Шпилька решил завязать с боксом и попробовать себя в смешанных единоборствах. И в новом амплуа вызвать на бой... Радченко. Сергей давно мечтал поквитаться за то обидное поражение – и вызов принял.

Бойцы выйдут в октагон 18 июня в рамках бойцовского шоу KSW. Ранее звезда польского бокса Ева Бродницка вышла на взвешивание перед KSW едва прикрывшись листьями.

Как договорились организаторы шоу, часть денег от боя Шпилька – Радченко будет направлена Украине на благотворительные цели.

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Напомним, Артур Шпилька в 2016 году был претендентом на титул WBC в супертяжелом весе, но без шансов проиграл американцу Деонтею Уайлдеру нокаутом в девятом раунде. Позже нокаут в бою Уайлдер – Шпилька был признан лучшим по итогам года.