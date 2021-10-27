Украинских спортсменов отстранят от соревнований. Отставки не погасят допинговый скандал

Допинговые махинации были перед Олимпиадой-2020

Чтобы не допустить отстранения украинских спортсменов от международных соревнований, необходимо срочно принять антидопинговый закон в соответствии с требованиями WADA, сообщил на своей странице в Facebook Игорь Жданов.

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"Скорее всего, ВАДА начнет процесс соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса. Это следствие грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра. Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований. Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал. Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с ВАДА, принять новую редакцию соответствующего международным требованиям антидопингового закона, который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве. Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета ВАДА 24 ноября в Париже" – написал Жданов.

Ранее мы сообщали, что директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.

Причиной отставки стала операция "Геркулес", по результатам которой выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

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Напомним, сборная Украины на Играх в Японии выиграла 19 медалей – одна золотая, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.