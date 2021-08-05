Украинские слезы на Олимпиаде: кадры Юлии Левченко обошли весь мир

Секс-символ украинского спорта была шаге от провала на Играх-2020 в Токио, но в последней попытке все-таки взяла квалификационную высоту и пробилась в финал

Эмоции Юлии Левченко на Олимпиаде / Фото: Reuters

Очаровательной прыгунье в высоту Юлии Левченко невероятных усилий стоило попасть в финал Олимпиады, который состоится 7 августа.

Для этого нужно было преодолеть планку на высоте 195 см, и первые две попытки сексапильной блондинки завершились неудачно.

Но в третьей Юлия взяла эту, казалось уже, заколдованную высоту и пробилась в число финалисток.

Слезы радости Левченко обошли ведущие информационные агентства мира.

"Если честно, я уже ничего не помню. Спасибо всем за поддержку, без нее ничего бы этого не было", – сказала после квалификации в эфире UA:Перший Юлия Левченко

Напомним, в финал в женских прыжках в высоту пробились все три украинки – помимо Юлии Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

"Эта квалификация была одной из самых сложных в моей жизни, потому что было очень жарко", – призналась Ярослава Магучих