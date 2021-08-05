Украинские слезы на Олимпиаде: кадры Юлии Левченко обошли весь мир

Эмоции Юлии Левченко на Олимпиаде / Фото: Reuters
Очаровательной прыгунье в высоту Юлии Левченко невероятных усилий стоило попасть в финал Олимпиады, который состоится 7 августа.
Для этого нужно было преодолеть планку на высоте 195 см, и первые две попытки сексапильной блондинки завершились неудачно.
Но в третьей Юлия взяла эту, казалось уже, заколдованную высоту и пробилась в число финалисток.
Слезы радости Левченко обошли ведущие информационные агентства мира.
"Если честно, я уже ничего не помню. Спасибо всем за поддержку, без нее ничего бы этого не было", – сказала после квалификации в эфире UA:Перший Юлия Левченко
Напомним, в финал в женских прыжках в высоту пробились все три украинки – помимо Юлии Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
"Эта квалификация была одной из самых сложных в моей жизни, потому что было очень жарко", – призналась Ярослава Магучих
"Как на сковородке", – добавила Ирина Геращенко
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