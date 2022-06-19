Украинские сестры добыли серебряную медаль на чемпионате мира в Будапеште

Сестры Марина и Владислава Алексеевы

В эти дни в столице Венгрии Будапеште проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Участие в нем принимают и украинские спортсменки.

Наши соотечественницы уже отметились первыми успехами. Дебютную медаль нашей стране принесла Марта Федина. Пловчиха взяла серебро в артистическом плавании в технической программе, пропустив вперед лишь японку Юкико Инуи.

Реклама

Юкико Инуи (Япония) – 92,8662 балла Марта Федина (Украина) – 91,9555 балла Евангелия Платаниоти (Греция) – 89,5110 балла

Читайте также: В 33 года умер легендарный украинский спортсмен

Еще одна серебряная медаль покорилась сестрам Алексеевым. В турнире по техническим упражнениям в дуэтах Марина и Владислава заняли 2-е место, уступив золото паре из Китая.

Люи Вань / Цяньи Вань (Китай) – 93,7536 балла Марина Алексеева / Владислава Алексеева (Украина) – 91,8617 балла Эйрини Александри / Анна-Мария Александри (Австрия) – 91,2622 балла

Напомним, что в конце года пройдет чемпионат мира 2022 по плаванию на короткой воде. Он должен был состояться в России, однако из-за войны, которую фашисты развязали против Украины, соревнования перенесли в австралийский Мельбурн.