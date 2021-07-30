Украинские легкоатлеты неудачно стартовали на Олимпиаде-2020

В первый день соревнований по легкой атлетике на Олимпийских играх в Токио Украина потеряла двух представителей. Квалификацию не преодолели Андрей Проценко и Никита Нестеренко

Андрей Проценко не пробился в финал Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Проценко выступал в квалификации прыжков в высоту. Украинец продемонстрировал результат 2.25 м.

Он проиграл лидерам всего 0.03 м, но в итоге занял 14-е место в сводной таблице квалификации и не пробился в финал.

Никита Нестеренко метнул диск на 60.95 м и занял итоговое 20-е место. Финалисты сегодня метали как минимум на два метра дальше.

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Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.