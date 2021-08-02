Украинские колеса доехали только до ТОП-8 на олимпийском велотреке

Любовь Басова и Елена Старикова в Токио-2020 / Фото: Reuters
Призеры чемпионатов мира и Европы украинки Басова и Старикова в четвертьфинале проиграли команде Германии. А в борьбе за 7-8 место уступили Польше. Наши велогонщицы показали время 33,691, их соперницы – 33,054.
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Китаянки Шаньцзюй Бао и Тяньши Чжун завоевали золото в командном спринте. В финальном заезде они обогнали немок Леу-Софи Фридрих и Эмму Хинце. Для сборной Китая это первая победа на велотреке на текущих Играх, а всего в медальном зачете у китайцев 28 золотых медалей.
Велотрек
Командный спринт, женщины
1. Китай – 31,895
2. Германия – 31,980
3. ОКР – 32,252
4. Нидерланды – 32,504
5. Литва – 32,808
6. Мексика – 33,168
7. Польша – 33,054
8. Украина – 33,691
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