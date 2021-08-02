Украинские колеса доехали только до ТОП-8 на олимпийском велотреке

На Играх в Токио были разыграны медали в командном спринте на велотреке, но Любовь Басова и Елена Старикова остановились в Японии на стадии четвертьфинала

Любовь Басова и Елена Старикова в Токио-2020 / Фото: Reuters

Призеры чемпионатов мира и Европы украинки Басова и Старикова в четвертьфинале проиграли команде Германии. А в борьбе за 7-8 место уступили Польше. Наши велогонщицы показали время 33,691, их соперницы – 33,054.

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Китаянки Шаньцзюй Бао и Тяньши Чжун завоевали золото в командном спринте. В финальном заезде они обогнали немок Леу-Софи Фридрих и Эмму Хинце. Для сборной Китая это первая победа на велотреке на текущих Играх, а всего в медальном зачете у китайцев 28 золотых медалей.

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Велотрек

Командный спринт, женщины

1. Китай – 31,895

2. Германия – 31,980

3. ОКР – 32,252

4. Нидерланды – 32,504

5. Литва – 32,808

6. Мексика – 33,168

7. Польша – 33,054

8. Украина – 33,691

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