Украинская спортсменка похвасталась сексуальными формами перед Олимпиадой

Прыгунье в длину Марине Бех-Романчук нравится нынешнее лето. Вот бы она имела основания повторить эти слова после своего выступления на Играх в Токио

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Одна из олимпийских надежд Украины Марина Бех-Романчук перед поездкой на Игры в Токио, которые стартуют уже 23 июля, похвасталась своими сексуальными формами.

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Прыгунья в длину, которой в воскресенье, 18 июля, исполняется 26 лет, предстала перед фолловерами в эффектном желтом купальнике.

При этом легкоатлетка-красотка позировала фотографу, стоя к нему спиной.

"Нравится мне это горячее лето", – написала в Instagram Марина Бех-Романчук

Отметим, что в Токио Марина Бех-Романчук будет не только бороться за победу в прыжках в длину, но и переживать за своего мужа Михаила Романчука, который поспорит за медали в плавании.

Марина Бех-Романчук и ее муж / Фото: Instagram

Ранее мы писали, что у украинских спортсменов выросли премиальные за медали Олимпиады. В долларах вознаграждения остались прежними, а вот в гривне благодаря росту курса поднялись – до 3,4 млн грн за "золото".

На Олимпиаде-2020 Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут в Токио шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых.