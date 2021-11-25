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Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
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Украинская миллионерша разделась после поражения от россиянки (фото)

Андрей Трофимов
25 ноября, 16:22
Леся Цуренко в бикини – горячие фото украинской теннисистки в Эмиратах

Леся Цуренко / Фото: Коллаж: Сегодня

Проиграв во втором круге турнира Al Habtoor Tennis Challenge в Дубае россиянке Анастасии Гасановой, украинская теннисистка Леся Цуренко отправилась смывать усталость в бассейн своего отеля в Эмиратах.

При этом 32-летняя украинка похвасталась с фолловерами фотографиями своей фигуры в бикини и поделилась не самым лучшим настроением.

"Разочарована, но улыбаюсь", – написала в Instagram Цуренко

  • "Идеальная"
  • "Тебе идет розовый"
  • "А мне больше нравится черный купальник", – пишут фолловеры Леси Цуренко

Отметим, что начала 2021 год Леся Цуренко на 146-й строчке рейтинга WTA, а завершила на 120-й. Казалось бы, прогресс. Но у украинки бывали времена и получше, когда она занимала 23-ю позицию среди теннисисток мира.

Добавим, что в нынешнем году Цуренко заработала 175 тысяч долларов призовых, а всего за карьеру – почти $5 млн.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина заработала за год $1,3 млн призовых.