Украинская биатлонистка на пляже призналась в любви российскому бойфренду

Екатерина Бех проводит последние дни отпуска в компании спортсмена сборной России Карима Халили, с которым встречается уже более четырех лет

Екатерина Бех и Карим Халили / Фото: Instagram

Сборная Украины по биатлону догуливает свой отпуск. С 1 мая у девушек уже будет программа работы, а с 18 мая на сборе в Сянках начнется путь в олимпийский Пекин-2022. Екатерина Бех, которая стучится в первую сборную, досрочно завершила минувший сезон из-за проблем со здоровьем и сейчас отдыхает на море с родителями и бойфрендом.

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Как ранее рассказывал президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, 22-летняя Катя уехала к родителям, и они отправились в Геленджик, где у семьи есть дом: "Она проходит реабилитацию, а как только начнется подготовка к новому сезону – она будет здесь".

На своей страничке в Instagram Екатерина выложила фото со своим бойфрендом, 22-летним российским биатлонистом Каримом Халили и призналась ему в любви на украинском: "Я тебе кохаю".

Напомним, что Бех родилась в Хабаровском крае и выступала за Россию, но была натурализована летом 2018 года. Как признавался сам Халили, раньше они с Бех вместе выступали за сборную Москвы, а потом одновременно попали в юниорскую сборную России. Там у них уже и нас завязались отношения.

"Топ-3 самых красивых биатлонисток мира по версии Карима Халили? Самая красивая — Екатерина Бех, без вопросов", – рассказывал Халили Спорт-Экспресс

Ранее муж обокрал звезду мирового биатлона, и она хочет посадить его на 10 лет.

Награждение женской сборной Украины по биатлону Видео: Instagram