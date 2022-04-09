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Украинку Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы

Сергей Шаховец
9 апреля, 09:42
Украинская звезда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих в марте месяце стала чемпионкой мира по легкой атлетике

Чемпионка мира по прыжкам в высоту украинка Ярослава Магучих / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) назвала украинку Ярославу Магучих лучшей легкоатлеткой Европы по итогам марта.

Об этом сообщается на странице European Athletics в Instagram.

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В марте этого года, младший сержант Вооруженных сил Украины Ярослава Магучих показала лучший результат в прыжках в высоту на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в помещении.

Спортсменке из Днепра, которая из-за войны практически месяц не тренировалась, покорилась высота 2,02 м.

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Благодаря победе в Белграде Ярослава Магучих в очередной раз напомнила всему миру о вторжении России на территорию Украины.

"Сейчас здесь тяжело быть, но соревнуясь на стадионе, я защищаю свою страну и посвящаю эту победу всем своим землякам.

Перестаньте делать вид, что войны нет! Россия напала на Украину. Они бомбят города, расстреливают мирных жителей, и это наша реальность.

Если вы ничего не делаете, чтобы остановить это, значит, вы поддерживаете войну".

Ярослава Магучих завоевала золото в прыжках в высоту / Фото: Reuters