Украинки вошли в ТОП-10 эстафеты на Кубке мира по биатлону

Юлия Джима выступит в Рождественской гонке / Фото: Getty Images
Нашу команду в сегодняшней гонке представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина.
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Петренко и Джина допустили по одному промаху, а на счету Семеренко и Меркушиной по два промаха, что в итоге вылилось в почти три минуты отставания.
Результаты женской эстафеты в Рупольдинге:
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Вчера в мужской спринтерской гонке Дмитрий Пидручный показал лучший результат в сезоне, а вот девушки свою гонку полностью провалили.
Интересно, что президент ФБУ Владимир Брынзак, рассказывая об олимпийских надеждах, выделял эстафетную гонку. Впрочем, за девятое место медали не дают.
Основное – сохранить команду. Другое – подобрать пятерку лучших, чтобы мы поехали в Пекин. Есть еще месяц, чтобы выйти на высокий уровень. Но сейчас я понимаю, что за высокие места могут бороться Джима и эстафеты еще есть.