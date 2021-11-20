Украинка забила лучший гол Лиги чемпионов! Посмотрите на этот шедевр

В четвертом туре группового этапа женской Лиги чемпионов украинский Жилстрой-1 обыграл исландский Брейдаблик – 2:0.

Один из голов в матче забила Ольга Овдийчук. И УЕФА признал его лучшим голом тура.

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Посмотрите, кто был конкурентом у нашей футболистки.

Для харьковской команды это была первая победа в этом розыгрыше. С четырьмя очками Жилстрой-1 занимает третье место в группе, выше Реал – 6 и Пари Сен-Жермен – 12. Из группы выходят две команды.

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Украинки проведут еще два матча, дома с ПСЖ (8 декабря) и на выезде с Реалом (16 декабря).