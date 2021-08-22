Украинка выиграла соревнования в США, куда не пустили скандальную олимпийскую чемпионку из России

Ирина Геращенко выиграла этап Бриллиантовой лиги в США / Фото: Reuters

В США Геращенко прыгнула на 1,98 м – это ее лучший показатель в сезоне. На недавних Олимпийских играх в Токио украинка с этим же результатом стала четвертой.

Как и в Токио, Ирина замахнулась на отметку в два метра, но преодолеть ее не смогла.

Отметим, что на 1,98 м также прыгнула Вашти Каннингем из США, но уступила первое место украинке по дополнительным показателям.

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Еще одна украинка Юлия Левченко с результатом 1,90 стала четвертой. В Токио она, напомним, финишировала восьмой с результатом 1,96 м.

Наша бронзовая призерка Токио Ярослава Магучих соревнования пропускала. Как и олимпийская чемпионка россиянка Мария Ласицкене – ей не выдали американскую визу.

Напомним, что объятия Марии Ласицкене и Ярославы Магучих спровоцировали грандиозный скандал в украинском спорте.