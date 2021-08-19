Россиянке, спровоцировавшей скандал с украинкой Магучих, не дали визу в США

Олимпийская чемпионка Токио из России легкоатлетка Мария Ласицкене не получила американскую визу и пропустит этап Бриллиантовой Лиги

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих в Токио / Фото: Reuters

Причины, по которой американцы отказали российской спортсменке в выдаче визы, не сообщаются.

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Вероятно, это связано с тем, что ранее американское посольство объявило о сокращении объема оказываемых России консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз, пишет Советский спорт.

Мария Ласицкене и Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Напомним, что объятия Марии Ласицкене и Ярославы Магучих спровоцировали грандиозный скандал в украинском спорте.

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Поведение украинки вызвало волну критики в СМИ и среди болельщиков, девушку даже вызывали на разговор в Минобороны, так как она является младшим лейтенантом ВСУ.

"Фото объятий со спортсменкой РОК – это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде", – так прокомментировали ситуацию в Минобороны.

Ярослава Магучих с украинским флагом / Фото: Reuters

Позже Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт призвал прекратить травлю Магучих, иначе она может принять предложение от другой страны и тогда все будут кусать локти.