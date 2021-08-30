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Украинка пробилась во второй круг US Open! Пора замахнуться на большее

Сергей Шаховец
30 августа, 20:57
На Открытом чемпионате США по теннису украинская теннисистка сумела повторить свое достижение трехлетней давности

Ангелина Калинина. Фото: twitter Roland Garros

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№76 WTA) успешно выступила в стартовом раунде US Open в США.

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В матче первого круга украинка встречалась с египетской теннисисткой Майар Шериф (№96 WTA). Первый сет выиграла египтянка 6:4, но двух следующих сетах Калинина не оставила сопернице ни единого шанса, выиграв с одинаковым счетом 6:1.

Украинская теннисистка повторила свое достижение на Открытом чемпионате США трехлетней давности, когда впервые вышла во второй круг US Open.

Ангелина Калинина

US Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Майар Шериф (Египет) – 4:6, 6:1, 6:1

Во втором раунде Калинина сыграет против победительницы матча между украинкой Даяной Ястремской (№51 WTA) и Анжелик Кербер из Германии (№17 WTA).

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