Українка пробилася до другого кола US Open! Час замахнутися на більше

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№76 WTA) успішно виступила в стартовому раунді US Open в США.

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У матчі першого кола українка зустрічалася з єгипетською тенісисткою Маяр Шериф (№96 WTA). Перший сет виграла єгиптянка 6:4, але у двох наступних сетах Калініна не залишила суперниці жодного шансу, вигравши з однаковим рахунком 6:1.

Українська тенісистка повторила своє досягнення на Відкритому чемпіонаті США трирічної давнини, коли вперше вийшла до другого кола US Open.

US Open. Перше коло

Ангеліна Калініна (Україна) – Маяр Шериф (Єгипет) – 4:6, 6:1, 6:1

У другому раунді Калініна зіграє проти переможниці матчу між українкою Даяною Ястремською (№51 WTA) і Анжелік Кербер з Німеччини (№17 WTA).