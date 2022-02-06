Украинец скрывал свой коронавирус на Олимпиаде

Андрей Мандзий / Фото: Reuters

Соревнования в одиночных санях у мужчин на Олимпиаде-2022 в Пекине завершились победой немца Йоханнеса Людвига. Украинцы Антон Дукач и Андрей Мандзий стали 22-м и 27-м.

И лишь после завершения заездов Мандзий впервые рассказал СМИ о том, что все это время держал от журналистов в секрете – его выбил из колеи положительный тест на коронавирус, сданный уже в Пекине. Как оказалось, именно из-за него Андрей пропустил четыре тренировочных заезда, вследствие чего не смог набрать форму к официальному старту.

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Более того, во время первого заезда Мандзий вылетел из санок, и ему пришлось добираться к финишу на спине.

Саночник Андрей Мандзий / Фото: Getty Images

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"Что произошло? Не хватает заездов, не хватает тренировок. Дело в том, что с первого дня пребывания в Китае у меня был положительный результат (теста на коронавирус), и я пропустил четыре тренировки, – признался лишь сейчас в комментарии Суспільне Спорт Мандзий. – У меня всего была одна тренировка перед Олимпийскими играми. Я три тренировочных дня пропустил. Это как раз сейчас я должен был бы выйти на пик".

"Все в одинаковых условиях? Собственно, на этот раз не в одинаковых", – добавил украинский саночник.

Саночник Андрей Мандзий / Фото: Reuters

Напомним, в Пекине положительный тест на коронавирус сдал также фигурист Иван Шмуратко, по этой причине пропустивший командные соревнования. Но он уже успел победить COVID-19 и выступит в индивидуальном турнире.

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Тем временем вне стартов из-за положительных тестов находятся в Пекине наши биатлонистки – к Елене Билосюк (бывшей Пидгрушной) 6 февраля добавилась Дарья Блашко.