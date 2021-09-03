Украинец с параличом ног выгрыз золото Паралимпиады

Денис Остапченко выиграл золото Паралимпиады в Токио / Фото: Reuters

Это был третий и последний финал для 20-летнего Дениса Остапченко на дебютной для него Паралимпиаде.

Ранее пловец из Полтавской области добыл серебро на дистанции 50 метров на спине и бронзу на 50-метровке вольным стилем.

Теперь же у Дениса – полный комплект!

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Хотя после стартовых 50 метров Остапченко шел третьим, но затем начал прибавлять – на отметке 100 метров был вторым, а на 150 метрах захватил лидерство, которое сумел удержать до самого конца.

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Результаты заплыва

1. Денис Остапченко (Украина) – 3:21.62

2. Диего Лопес Диас (Мексика) – 3:23.57 (+1.95 с)

3. Хесус Эрнандес (Мексика) – 3:23.93 (+2.31 с)

Отметим, что Денис Остапченко выступает в классе S3 – среди спортсменов с врожденным параличом ног.

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Теперь у Украины – уже 23 золота на Паралимпиаде в Токио. В общем медальном зачете наша страна остается на пятом месте. Первые четыре строчки – у Китая, Великобритании, ПКР и США.