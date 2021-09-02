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Украинец не виноват! В скандале с золотом Паралимпиады поставлена точка

Александр Трикиша
2 сентября, 00:13
Итог соревнований в толкании ядра на Паралимпиаде в Токио вызвали международный скандал. Малазийца лишили золотой медали, отдав награду украинцу

Мухаммад Зияд Золкефли и Максим Коваль / Фото: Getty Images, Reuters

Решение отдать медаль украинцу Максиму Ковалю вызвало критику со стороны малазийских болельщиков. Они принялись оскорблять нашу страну.

Досталось даже вратарю Максиму Ковалю. Малазийцы спутали его с тезкой и захламили его страницу в Instagram гневными комментариями.

Точки над "і" расставил Представитель Международного паралимпийского комитета Крейг Спенс.

"Они опоздали. У них могла быть весомая причина опоздания, поэтому мы позволили им соревноваться, а в это время изучали факты", – прокомментировал ситуацию Спенс, которого цитирует taipeitimes.com.

Максим Коваль завоевал золотую медаль на Паралимпиаде-2020 в толкании ядра / Фото: Reuters

Спенс сказал, что в качестве предлога было приведено то, что малазиец и двое других сказали, что они не слышали объявление или оно было на языке, которого они не понимали.

Уже после окончания соревнований организаторы определили, что у спортсменов не было никакой веской причины, чтобы опаздывать. Поэтому апелляция малазийской стороны была отклонена.

"Сейчас мы видим комментарии ко всем нашим сообщениям в социальных сетях, которые не имеют ничего общего с соревнованиями", – отреагировал на реакцию Малайзии Спенс

Также он отметил, что Паралимпийский комитет Украины "подвергался серьезным оскорблениям со стороны малазийцев".

"Мне жаль. Правила есть правила. Решение было принято. В том, что малазиец опоздал, не виноват украинец", – подвел черту под скандалом представитель МПК.

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