Украинцы "помогли" сборной Англии установить несколько исторических рекордов

Наши соперники первыми на Евро трижды забили головой, а полузащитник Джордан Хендерсон впервые отметился голом лишь в 62-м матче за "трех львов"

Сборная Англии, Маунт, Хендерсон, Кейн / Фото: Reuters

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Украины проиграла англичанам и покинула турнир. При этом родоначальники футбола отметились в этой встрече несколькими примечательными достижениями.

Сборная Англии оказалась первой командой в истории чемпионатов Европы, которая в одном матче три раза забивали мячи головой. Правда, при этом всего пять лет назад трижды таким образом огорчала соседей-шотландцев.

Интересно, что англичане всего второй раз в поединках на выбывание на Евро и чемпионатах мира забили четыре мяча. Предыдущий случай зафиксировали 55 лет назад – в финале ЧМ-1966.

Гарри Кейн догнал по голам (9) на крупных турнирах Алана Ширера и всего на один точный удар отстает от Гари Линекера.

31-летний полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон дольше всех соотечественников ждал своего гола в сборной. Лишь в 62-м матче ему удалось отметиться после 43-го удара. Ранее дольше других, до 47-й игры, в форме "трех львов" не удавалось забить защитнику Солу Кэмпбеллу.

Также родоначальники футбола не пропускают голы уже в течение семи матчах, чего никогда с ними ранее не случалось. "Сухая" серия длится 662 минуты.

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