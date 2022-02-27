8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
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Украинцы отказались фехтовать с россиянами в Каире: реакция зрителей (видео)

Павел Василенко
27 февраля, 20:22
Сборная Украины по фехтованию на рапирах отказалась выйти на матч против команды страны-агрессора в 1/8 финала командного турнира на этапе Кубка мира в египетском Каире – нашим аплодировали

Украинцы отказались разделить фехтовальную дорожку с агрессорами / Фото: Instagram

"Это наш протест против войны. Мы не можем фехтовать сегодня с ними, потому что наши семьи в опасности. Надеюсь, вы нас понимаете", – обратился к организаторам представитель украинской команды.

Когда наша команда уходила, болельщики на арене в Каире ей аплодировали.

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Украинским рапиристам засчитали техническое поражение. Но за украинцев отомстили американцы, одолевшие рашистов в финале – 45-34.

Сборная Украины в Каире с плакатом: "Остановите Россию! Остановите войну! Спасите Украину! Спасите Европу!"