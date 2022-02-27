Українці відмовилися фехтувати з росіянами у Каїрі: реакція глядачів (відео)

Українці відмовилися розділити фехтувальну доріжку з агресорами / Фото: Instagram

"Це наш протест проти війни. Ми не можемо фехтувати сьогодні з ними, бо наші сім'ї у небезпеці. Сподіваюся, ви нас розумієте", – звернувся до організаторів представник української команди.

Коли наша команда йшла, уболівальники на арені в Каїрі їй аплодували.

Реклама

Українським рапіристам зарахували технічну поразку. Але за українців помстилися американці, які подолали рашистів у фіналі – 45-34.

Збірна України в Каїрі з плакатом: "Зупиніть Росію! Зупиніть війну! Врятуйте Україну! Врятуйте Європу!"