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Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
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Маріуполь --
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Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Українці відмовилися фехтувати з росіянами у Каїрі: реакція глядачів (відео)

Павло Василенко
27 лютого, 20:22
Збірна України з фехтування на рапірах відмовилася вийти на матч проти команди країни-агресора в 1/8 фіналу командного турніру на етапі Кубка світу в єгипетському Каїрі – нашим аплодували

Українці відмовилися розділити фехтувальну доріжку з агресорами / Фото: Instagram

"Це наш протест проти війни. Ми не можемо фехтувати сьогодні з ними, бо наші сім'ї у небезпеці. Сподіваюся, ви нас розумієте", – звернувся до організаторів представник української команди.

Коли наша команда йшла, уболівальники на арені в Каїрі їй аплодували.

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Українським рапіристам зарахували технічну поразку. Але за українців помстилися американці, які подолали рашистів у фіналі – 45-34.

Збірна України в Каїрі з плакатом: "Зупиніть Росію! Зупиніть війну! Врятуйте Україну! Врятуйте Європу!"