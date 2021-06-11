"Украинцы на Евро-2020 выступят лучше России": прогноз знаменитого футболиста

Сборная Украины - в радости / Фото: REUTERS
Бывший защитник сборной Беларуси Сергей Гуренко поделился мнением о выступлении сборных России и Украины на стартующем сегодня чемпионате Европы по футболу.
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"Украинцам по силам пробиться в 1/8 финала. Помня о том, что проходной может стать и третья позиция, переживать за украинцев не стоит. Справятся! Тем более у Андрея Шевченко очень симпатичная команда, за которой интересно следить.
Думаю, украинцы на Евро-2020 выступят лучше России. У них команда помоложе, помобильнее, поинтереснее", – приводит слова Гуренко "Прессбол".
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Ранее мы писали, что футболисты сборной Украины на тренировке сыграли в теннисбол. Звездная команда Андрея Шевченко проиграла, за что тренера потроллил Андрей Ярмоленко.
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