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Украинцам запретили выступать под слова Зеленского про мир. Что произошло во Франции

Анатолий Дерека
28 марта, 19:56
Александра Назарова и Максим Никитин не смогли транслировать призыв Президента Украины к миру, поскольку на ЧМ по фигурному катанию это сочли за "пропаганду"

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Недавно украинские фигуристы выступили на чемпионате мира по фигурному катанию во Франции. Александра Назарова и Максим Никитин вышли в финал, где заняли 16 место.

Пара представила ритм-танец под песню Джамалы "1944" и украинскую народную композицию "Ой у лузі червона калина". При этом в первом варианте в песне звучал наложенный на музыку 15-секундный призыв к миру от Президента України Владимира Зеленского.

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Правда, на этот вариант Международный союз конькобежцев (ISU) наложил бан, расценив композицию как "пропаганду". В итоге призыв Зеленского убрали.

"Ничего в нем такого не было. Там были слова про то, что мы будем бороться и защищать свою землю любой ценой. Нам поступило письмо про то, что ISU проконсультировался с юристами, которые нашли в этом пропаганду.

У них даже были вопросы ко второй части песни "Червона калина". Это все происходило в ночь перед выступлением. Мы узнали про это в 10 вечера и были на связи.

Конечно, мы понимаем, что это спорт и мы понимаем, где именно мы находимся. Это был призыв к объединению, без каких-либо угроз. Это было больше обращение к нашему народу. Если честно, это нас подбадривало, когда мы катались", – рассказала Назарова в интервью "Суспільне".