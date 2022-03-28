Украинцам запретили выступать под слова Зеленского про мир. Что произошло во Франции

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: Reuters

Недавно украинские фигуристы выступили на чемпионате мира по фигурному катанию во Франции. Александра Назарова и Максим Никитин вышли в финал, где заняли 16 место.

Пара представила ритм-танец под песню Джамалы "1944" и украинскую народную композицию "Ой у лузі червона калина". При этом в первом варианте в песне звучал наложенный на музыку 15-секундный призыв к миру от Президента України Владимира Зеленского.

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Правда, на этот вариант Международный союз конькобежцев (ISU) наложил бан, расценив композицию как "пропаганду". В итоге призыв Зеленского убрали.