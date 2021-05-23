Украинца вызвали в сборную Германии после дубля за Нюрнберг

Эрика Шуранова, забившего два мяча в последнем туре второй Бундеслиги, пригласили в немецкую сборную 19-летних. До этого на международном уровне он защищал цвета Украины

Украинский немец Эрик Шуранов / Фото: Getty Images

Немецкий футбольный союз опубликовал список футболистов сборной Германии U-19, которые отправятся на ближайший сбор в Грассау. В нем оказался и 19-летний украинский форвард Нюрнберга Эрик Шуранов, который в списке значится под 24-м номером.

Шуранова позвали в сборную Германии сразу после того, как в матче заключительного тура второй Бундеслиги Нюрнберг на выезде обыграл Ганновер (2:1), а оба мяча у победителей забил Шуранов.

В первом случае Эрик забил шикарным обводящим ударом с линии штрафной площадки, после которого мяч от штанги залетел в сетку. А в моменте со вторым голом Шуранов протолкнул мяч в ворота Ганновера с нескольких метров.

Первый гол Шуранова

Второй гол Шуранова

Реклама

В целом в завершившемся сезоне второй Бундеслиги Эрик Шуранов забил 5 мячей и сделал 1 ассист в 14 матчах.

Отметим, что Эрик родился на севере Баварии в городе Бамберг, куда судьба забросила его родителей из Украины. Отец Эрика Игорь сам занимался футболом и выступал на позиции плеймейкера за ряд украинских клубов: Приборист из Мукачево, Вагоностроитель из Стаханова и Металлург из Донецка.

При этом до вызова из немецкой сборной Эрик Шуранов уже успел поиграть за сборные Украины U-18 (1 гол в 2 матчах) и U-17 (3 забитых мяча в 4 встречах).

Ранее мы писали, что тренер сборной Германии U-19 Кристиан Вернс заинтересовался украинским нападающим и просит Немецкий футбольный союз натурализовать Шуранова.