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Германия хочет увести у Украины восходящую звезду футбола

22 октября, 21:37

Александр Трикиша Александр Трикиша

Воспитанник "Нюрнберга" заинтересовал тренеров юношеской сборной Германии

Немецкий футбольный союз намерен предложить немецкое гражданство юному 18-летнему украинскому нападающему Эрику Шуранову, выступающему за молодежную команду "Нюрнберга" из одноименного города.

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Как сообщает Bild, тренер сборной Германии U-19 Кристиан Вернс заинтересовался украинским нападающим и просит НФС натурализовать игрока.

Родители Шуранова перебрались в Германию еще до рождения сына. Эрик является воспитанником "Нюрнберга", но за первую команду пока не играл. Он вызывался в сборные Украины различных возрастов, в том числе и в U-21 Руслана Ротаня. Однако юный форвард пока не сыграл ни одного матча за национальную команду, чем и хотят воспользоваться в Германии.

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Смотрите, как играли между собой сборные Украины и Германии:

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Сборная Украины сборная Германии Нюрнберг Эрик Шуранов

Источник: Сегодня|Спорт

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