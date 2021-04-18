Украинца из ринга вынесли на носилках: Редкач корчился от боли после странного нокаута

Иван Редкач проиграл американцу Риджису Прогрейсу 17 апреля в Атланте, получив болезненную травму в шестом раунде боя против бывшего чемпиона мира

Скандальный украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) этой ночью в Атланте досрочно проиграл бывшему чемпиону мира американцу Реджису Прогрейсу (26-1, 21 КО). Но какое шоу началось в конце этого странного поединка, когда минут 10 Иван корчился от боли. Ранее сообщалось про нападение с оружием на украинского боксера.

Соперники начали поединок очень аккуратно, однако, со второго раунда преимущество Прогрейса становилось все более ощутимым. В 5-м Редкач получил рассечение, а в 6-м произошла неожиданная развязка: после правого бокового удара по корпусу Иван упал, потом встал, но все равно больше 10 минут страшно корчился в агонии.

"Он уронил смурфа!" — громко закричал кто-то из комментаторов, намекая на голубые волосы украинца. А Редкач тем временем держался за бандаж, словно Прогрейс ударил его ниже пояса. Хотя в повторе кажется, что удар пришелся куда-то по ребрам, возможно чуть ниже. Но Ивана из ринга унесли на носилках.

Иван Редкач на носилках после боя с Реджисом Прогрейсом / Фото: Getty Images

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В итоге Реджис победил техническим решением судей после остановки боя "по травме" — 60:54, 60:54 и 59:54. А мы уже сообщали гонорары боксеров. Украинец за выход в ринг получит 250 тысяч долларов, гарантированный заработок американца – 850 тысяч долларов, без доли от продаж PPV.

Иван Редкач – тату Реджиса Прогрейса