Украина займет третье место в группе: аналитиков не впечатлила игра с Нидерландами

Специалисты посчитали, что шансы нашей команды попасть в плей-офф чемпионата Европы – 72%, а вот вероятность выиграть Евро-2020 ниже процента

Матч Нидерланды - Украина собрал у экранов почти 5 миллионов зрителей / Фото: REUTERS

Болельщики сборной Украины воодушевлены стартом нашей команды на Евро-2020. Но боевой матч с Нидерландами вселил оптимизм не у всех. Аналитики привыкли доверять больше цифрам, чем эмоциям. И они прогнозируют нашей команде лишь третье место в группе.

Сайт TheAnalyst уверен на 98,91%, что Нидерланды выйдут из группы. Шансы Австрии – 90,92%, Украины – 72%.

Вероятность выхода нашей команды в 1/4 финала – 32,3%, в полуфинал – 10,6%, проиграть в финале – 2,9%, стать чемпионами Европы – 0,6%.

Тройка самых вероятных победителей Евро-2020 по версии TheAnalyst выглядит так: Франция – 20,2%, Бельгия – 13,5%, Испания – 12,7%.

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