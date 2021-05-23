Украина впервые победит в 2021 году: разгромный прогноз на матч с Бахрейном

Тренировка сборной Украины / Фото: УАФ

Сегодня в Харькове сборная Украины пройдет первую проверку в рамках подготовки к Евро-2020. Соперником команды Андрея Шевченко в спарринге на стадионе "Металлист" станет Бахрейн. Начало встречи в 21:00. Мультимедийный онлайн Украина – Бахрейн доступен на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

Команда Андрея Шевченко провела недельный тренировочный цикл и теперь сыграет спарринг, первый из трех перед Евро. Со сборной Бахрейна ранее наши не встречались. Эта команда никогда не выступала на чемпионате мира, а ее максимум на Кубке Азии – четвертое место 17 лет назад, кстати, с того турнира они не пропустили не одного первенства своего континента, трижды не выходили из группы, но сделали это в 2019-м.

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Как раз в 2019 году Бахрейн возглавил и тренирует до сих пор португалец Элиу Соуза. Абсолютное большинство игроков выступает во внутреннем чемпионате, двое – в клубе из ОАЭ и один – в чешском Богемиансе.

Уже известно, что сборной Украины и в этом матче, и на Евро из-за травмы не поможет Виталий Буяльский. А против Бахрейна не сыграет Виктор Корниенко, подхвативший ангину. Зинченко, Малиновский, Коваленко и Яремчук еще не присоединились к главной команде, как и пока что не успевший восстановиться от травмы Коноплянка.

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Последние шесть матчей наша главная команда страны не побеждала, в частности, ни разу в 2021 году. Наверняка, присутствие 20 тысяч зрителей на харьковском стадионе поспособствует мотивации и вдохновению.

Хотя, вероятно, Шевченко проверит в деле тех, кто еще не дебютировал или пока что играл мало – Сироту, Попова, Судакова, Бондаренко, Леднева и Довбика. Ведь тренерскому штабу предстоит решить, кого отсеять перед выездом на Евро-2020.

ПРОГНОЗ. Каким бы ни был состав сборной Украины, она точно должна победить, также ожидаю ее индивидуальный ТБ 3.0.

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