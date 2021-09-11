Украина вела против России, но проиграла ей матч за 10 миллионов

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Facebook

В матче против россиян, проходившем в польском Гданьске, сборная Украины при поддержке болельщиков на трибунах была близка к сенсации.

Наша команда неожиданно взяла первый сет 25:22, проиграла второй – 16:25. В третьей партии Украина лидировала 11:7, но, увы, отдала ее – 22:25.

Лидировала наша команда и в четвертой партии 13:11, но позволила россиянам, серебряным призерам Олимпиады-2020, перехватить инициативу и выиграть этот сет (25:22), а с ним и матч – 3:1 по сетам.

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Напомним, за победу над россиянами нашей сборной обещали премии в размере 10 млн гривен. Но наша команда осталась без рекордного в своей истории вознаграждения.

В 1/4 финала Россия сыграет с победителем пары Польша – Финляндия, а сборная Украины покидает Евро.

Добавим, что аналитики букмекерских контор считали сборную РФ большим фаворитом матча с Украиной. Коэффициенты на победу соперников равнялись 1.10 vs 6.75, то есть вероятность выигрыша россиян оценивалась в 86 процентов, украинцев – в 14 процентов.